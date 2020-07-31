立會任期延續　6失效法案或起死回生

第6屆立法會已於7月18日結束，根據最後1次大會議程，原定會審議12項法案，但最終因時間不足，只能完成6項法案，餘下6項法案因未趕及通過而失效。不過，隨着政府宣布押後立法會選舉，這些法案隨時起死回生。

根據立法會議程，當日餘下的6項法案包括《2019年成文法（雜項規定）條例草案》、《2018年證據（修訂）條例草案》、《2019年漁業保護（修訂）條例草案》、《2019年廣播及電訊法例（修訂）條例草案》、《2019年運貨貨櫃（安全）（修訂）條例草案》、《2019年道路交通法例（泊車位）（修訂）條例草案》，政府更就部分法案提出修正案。

根據《議事規則》，任何法案或其他立法會事項的處理，不受會期結束的影響，可於任何其後的會議恢復處理，但當立法會任期完結或解散時，未完事項即告失效。換言之，第六屆立法會任期完結後，以上6項法案即告失效。

不過，現時政府宣布押後立法會選舉，政府亦表明若第6屆立法會議員任期延長，希望相關法案無須再重新提交立法會，亦無須再經事務委員會及成立法案委員會等程序，能直接在立法會大會表決通過。