小欖醫院36歲長期病患染退伍軍人症　曾與確診者入住同一病房

衞生署衞生防護中心今日(31日)公布小欖醫院一宗退伍軍人症個案的調查進展，中心再確認一宗相關個案。病人為一名有長期病患的36歲男子，他曾與7月24日及29日公布的退伍軍人症病人入住小欖醫院同一病房。該男子於27日出現發燒，臨床診斷為肺炎，現時情況穩定。病人的痰液樣本經化驗後，證實對含退伍軍人菌屬菌種呈陽性反應。

防護中心指，衞生署正聯同小欖醫院展開流行病學調查，以找出可能的感染源頭、高風險接觸因素和是否出現群組個案，並已從可能源頭採集相關水樣本和環境採樣樣本進行化驗。

署方正追蹤病人的接觸者，包括該院的職員和住院病人，並對他們展開醫學監察。衞生防護中心已向職員和住院病人提供預防退伍軍人症的健康建議，包括免疫力弱的人士應以無菌或經煮沸的水飲用、刷牙及漱口。調查仍在進行中。

退伍軍人桿菌可存在於多種環境，尤其適合在攝氏20至45度的溫水生長。它可存活在不同水源環境，如水缸、冷熱水系統、冷卻水塔、按摩池、噴水池和家居呼吸道醫療器材等。病人有機會因吸入人工製水系統釋出受污染的水點和霧氣而受感染。在處理花園土壤、堆肥和培養土時亦可能感染。