疫情下全球各地選舉逾60%延期　最短押後3個月舉行

政府以新冠肺炎疫情嚴重為由，押後立法會選舉，政府亦引用英國押後選舉作例子。事實上，根據國際民主與輔助選舉研究所統計，在超過110個原定舉行選舉或公投的地區中，約66%延遲選舉，只有34%地區如常舉行。

截止本月26日，全球至少有68個國家和地區，已決定推遲全國和地方以下的選舉，其中至少有24個國家和地區，已決定推遲全國選舉和全民投票，在一些疫情重災區，部分國家推遲3個月、6個月、12個月，甚至永久押後。

決定推遲選舉的地區包括早前疫情嚴重的歐洲，如英國原定於5月的地區選舉押後至明年5月舉行，同月的地區政府改選亦延至11月舉行；法國原定3月舉行的第2輪地區選舉則押後至上月28日；德國原定於4月的地區選舉押至10月；瑞士原定於5月的聯邦投票，及4至6月進行的地區選舉均須押後甚至永久押後；澳洲原定9月的地區政府選舉押後1年至明年9月；非洲的埃塞俄比亞議會選舉，原定於8月舉行，亦押後至明年8月。

另外，亦有49個國家和地區，決定按原計劃舉行選舉或公民投票，其中31個已完成投票。在亞洲，包括近期疫情嚴重的新加坡，於本月中旬舉行大選；日本東京都知事選舉同樣於本月順利舉行；台灣上月亦舉行罷免市長韓國瑜投票；曾發生社區爆發的南韓亦於4月照常舉行國會選舉，投票時選民保持1米或以上距離，票站只是短暫除下口罩以供識別，甚至選民要在票站內戴手套投票。

理大專業及持續教育學院講師陳偉強指出，各地延遲與否主要視乎兩點而定，包括疫情風險及選舉是否公平公正，以新加坡為例，雖大選期間疫情嚴峻，但最多確診感染的群組是外籍勞工，並集中某個地區，這批人沒有投票權，政府在評估疫情可控的情況下，便決定如期舉行選舉。他又指，不是每個地方都需要擺街站，獲取選民支持，或會通過網上拉票等去接觸選民，此情況下便可如期進行。反之，部分外國地區會有大型聚會的號召，若取消類似聚會，有參選人認為不公平，政府則可選擇延期。