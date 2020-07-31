上水屠房加強防疫　只准通過病毒檢測人士進入

食物環境衞生署今日(31日)表示，由於上水屠房近日出現數宗新冠肺炎個案，決定全面加強上水屠房的防疫措施。自明日(8月1日)凌晨零時開始，只會准許病毒檢測結果為陰性的人士進入屠房範圍。

食環署表示已為在上水屠房工作的政府人員及持份者(包括營運者、入口商、買手及運輸公司)安排進行新冠肺炎檢測，除昨日(30日)公布的3宗初步確診個案外，其他所有檢測結果均為陰性。

上水屠房現時累計共有10宗個案，包括7宗確診個案及3宗初步確診個案。食環署續稱，現已全面加強防疫措施，致力確保屠房運作暢順，活豬供應不受影響，並會繼續致力確保其運作符合規定的衞生和環境標準，供應市場的所有肉類均適宜供人食用。

在疫情期間，上水屠房將採取以下防疫措施，包括在入口處裝設兩部紅外線體溫監測儀、所有身處屠房範圍人士須戴口罩、保持社交距離、避免聚集、提供酒精搓手液、提醒所有工作人員如發現身體不適，應從速就醫及不應上班。

食環署強調，根據現有科學資料及世界衞生組織意見，人類不大可能從食物感染新冠肺炎，市民不大可能透過屠房屠宰的鮮肉染病。