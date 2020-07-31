政府為選舉開支埋單　不包括被DQ參選人

2020年立法會選舉的所有程序將於8月1日終止，選舉開支全由政府「埋單」，但被選舉主任取消資格(DQ)的參選人將不獲發還有關開支。

政府將指明新的選舉日期為明年9月5日，所有原有的選舉程序即被撤銷，於8月1日起正式終結。政制及內地事務局局長曾國衞表示，政府會向已獲選舉主任接受提名的候選人支付選舉開支。相反如選舉主任在終止日期前決定參選人提名無效，或拒絕接納提名的話，政府不會在選舉經費方面作安排。

但民主派初選是否計算在選舉經費內將引起爭議，根據《立法會選舉活動指引》，候選人的定義是指在提名期結束前曾公開宣布有意參選的人，不論該人是否已遞交候選人提名表格。即是只要曾宣布有意參與今屆立法會選舉的人士，均要向選舉管理委員會提交選舉開支申報。

不過選管會曾發聲明指，香港法例沒有所謂「初選」機制，任何所謂「初選」並不構成立法會選舉或公共選舉程序的一部分。換言之，曾參與初選的民主派人士是否仍需提交選舉開支申報，或者所招致的選舉開支是否能獲發還仍是未知之數，相信會引起連串爭議。