政Whats噏：港台節目遭警告　陳建強：廣播處長落實《約章》有落差

香港電台近期嘅節目表現屢受抨擊，亦有評論直指現任廣播處長梁家榮(榮總)管理不善，應該炒魷。話口未完，政府尋日就展開廣播處長嘅公開招聘同內部聘任工作，意味榮總將會喺下年8月約滿後離任。咁啱港台顧問委員會(顧委會)尋日朝早召開本年底最後一次會議，顧委會主席陳建強會後被問到，下任廣播處長應具備咩條件時，就心直口快咁話，自己經歷咗三任廣播處長，榮總的確係資深嘅傳媒「老行尊」，但作為處長就可以做得更好喇，如果唔係，港台近期嘅節目都唔會屢受批評投訴啦。

不過陳建強就重申，顧委會嘅角色不宜就人事安排畀意見，但以個人嚟講，佢就覺得廣播處長最緊要能夠恪守《港台約章》，謹記「編輯自主」唔係冇底線，喺做到公正持平之餘，亦唔可以違反香港法律。其實港台近期嘅節目被指有散布仇恨同違反「一中原則」嘅意味，好似時論節目《左右紅藍綠》同《頭條新聞》早前更被通訊局發出「嚴重警告」同「警告」嘅事件，陳建強覺得事件反映榮總喺落實《約章》方面有嚴重落差，仲希望榮總可以經一事、長一智咁話啊。咁講法，莫非係暗示新任處長要醒醒定定、正確落實《約章》？

陳建強又希望，港台面對市民投訴時，應該迅速同嚴肅處理，仲要謹記「欣賞」同「投訴」嘅數量喺唔可以互相抵銷。另一方面，由於近期都有好多意見話要聲討榮總，覺得佢領導無方先至搞到港台成日畀人投訴，問到榮總今次唔續約係咪同有關意見有關時，港台機構傳訊組總監伍曼儀就矢口否認，指據佢所知，榮總喺就任之初就已經打算唔會做嘢做到七十歲，所以真係同近期嘅抨擊聲音無關。

既然榮總將於下年離任嘅決定已經塵埃落定，咁就望新人嘅到來唔係舊酒新瓶喇。有見及此，陳建強喺總結本年度港台表現時都有話，港台作為公營廣播機構，有責任協助政府做好《港區國安法》嘅宣傳同教育，廣播處長作為港台嘅總編輯，期望佢能夠帶領團隊小心謹慎咁處理節目，繼續恪守《約章》，製作高質素節目，避免再次違反《約章》而畀廣管局懲處同社會批評。