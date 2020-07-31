港府推遲立法會選舉　外媒第一時間報道

港府周五（31日）以新冠肺炎疫情嚴峻為由，把原定今年9月舉行的立法會換屆選舉押後一年舉行，引起外國媒體高度關注，英國廣播公司（BBC）、美聯社、美國《紐約時報》、美國有線電視新聞網絡（CNN）及日本放送協會（NHK）等第一時間報道。

《紐約時報》、《華爾街日報》、CNN、BBC、NHK等以推播報道有關消息，BBC報道的標題為「香港以『病毒憂慮為由』延遲選舉一年」，內文提到反對派指控特區政府以新冠肺炎疫情作為藉口，阻止選民投票；《紐約時報》則以「香港因新冠病毒押後選舉，反對派不買帳」為題，內文指延期對反對派政客是打擊，因為他們希望以香港人對《港區國安法》的不滿，爭取在立法會贏得過半數議席，又引黃之鋒在社交網指「明顯地這是香港歷史上最大的選舉舞弊」。

CNN報道指，泛民主派認為政府利用疫情作為藉口，「無限期」推遲這個對香港十分重要的選舉，目的是避免香港實施《港區國安法》下，令親政府的建制派在選舉大敗。多篇報道同時提及12名反對派參選人近日遭褫奪參選資格。