建制料與政府保持距離　泛民本土未來1年須謹言慎行

隨着港府押後9月立法會選舉一年，至明年9月5日舉行投票，外界關注押後換屆選舉的政局變化，綜合多方消息指，民望低殘的特首林鄭月娥預料可以逃過泛民狙擊落台的危機，因為泛民取得過半數議席願望落空，加上議會1年「真空期」組成變數甚大；至於被指與政府合作「有辱無榮」的建制派，於1年後選舉考量當前，預料會與政府保持安全距離，堅拒盲撐無民意加持的政策；泛民及本土抗爭派為了明年9月可以選舉「入閘」，有指會謹言慎行，避免觸碰政治紅線，引致自動喪失議會之路。

今次立法會換屆選舉其中一個焦點，原本泛民目標取得過半數的35席或以上，以否決財政預算案及其他政府重要法案，迫使政府回應反修例五大訴求，其中兩度否決預算案，更是為了製造憲制危機，迫使林鄭要問責下台。不過，因應押後換屆選舉至明年9月，泛民的如意算盤已打不響，一方面未來1年議會「真空期」組成及運作存在不確定性，一批官司纏身的現任泛民議員未知能否過渡，由此觀之，林鄭似乎可逃過在任期最後2年「被逼宮」。

押後換屆選舉對於建制派、泛民及本土抗爭派亦有微妙的影響，其中深受反修例風波衝擊的建制派，首先可於未來1年以時間換取空間，淡化港區國安法實施初期，對於政經範疇的巨大衝擊；其次，反修例爭議餘波未了，有資深建制派分析，最佳治療創傷的方法是時間過去，隨着有資深或具名氣的民主派人士宣布退休和離開香港，加上黑暴事件減少，從宏觀層面來看，本港現時大環境於建制而言有所改善，加上「1年後都唔知咩世界喇」，押後選舉有助建制陣營重整旗鼓，並與民望低的政府保持安全距離，謀定而後動。

若然從泛民、本土抗爭派角度去剖析未來1年政局，他們議會之路是進是退，最大變數是有否「清白之身」，所指的是謹言慎行，避免不知不覺觸及政治紅線，尤其是港區國安法實施後，對於任何人鼓吹外國勢力制裁香港、煽動分裂國家等「紅線」，已有明文規定，若然泛民、本土抗爭派心存僥倖，預料明年今日被取消參選資格的答案，已是寫在牆上。

另一方面，泛民、本土抗爭派要進入議會抗爭，首要是避免官司纏身，因為根據《立法會條例》，如任何人因犯罪而被判監逾3個月，相關人士於5年內不得參選，由此觀之，若然泛民、本土抗爭派涉及的官司於未來一年有判決，若被判囚逾3個月，將喪失明年9月選舉的「入場券」。