長者夏天運動需量力而為　過量易誘發心臟病

夏日炎炎，出外運動需要加倍留意，因高溫下做運動會導致大量水分流失，體力不支更會引發各種疾病。有專科醫生指出，患有心臟病的老人家在夏天運動時，要小心個人身體狀況，量力而為，以免誘發心臟病。

心臟病可分爲先天性及後天性，而在各種心臟病當中，冠狀動脈心臟病(冠心病)是其中一種可引致死亡的疾病。心臟科專科醫生洪裕德指冠心病的高危因素眾多，包括高血壓、高血脂、吸煙、糖尿病、肥胖、缺乏體能活動和長期受到壓力，惟其中不少都可以控制或調節。此外，家族成員曾患有心臟病，也會增加患病風險。

他續稱，冠心病的病人最明顯的病徵是心絞痛，痛楚可擴散至手臂、肩膀、頸部和下顎，而休息後會有所好轉，但部分病人可以毫無病徵，病發時因急性心血管栓塞而有即時生命危險。同時，病人在心臟病發時，心絞痛的程度會加劇及持續，並出現其他可能病徵包括心律紊亂、暈眩、出汗、惡心和四肢無力等，患有心臟衰竭的病人更會出現氣促及雙腳水腫等病徵。

醫生續稱，長者隨年紀增長，新陳代謝減慢，在夏天天氣炎熱時，由於身體要排汗，容易造成水分流失，故在保持正常體溫有一定難度，必須補充足夠的水分，減低誘發心臟病的機會。他建議長者，「夏天沒太陽時候做運動，冬天有太陽時候才做運動」；在進行運動時，要視乎舒適程度，留意自己有沒出現心跳過急、氣喘及過分疲勞的情況，密切留意自己有否中暑迹象，減低心臟病發機會。他又建議，心臟病病人每三個月見一次醫生，並著重均衡飲食，飲食時多菜少肉及低糖飲食。