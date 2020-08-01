東方日報A1：史上首次　立會選舉押後1年

香港回歸二十三年以來，首次押後立法會選舉。港府昨日提出押後立法會選舉六大理據，指因應新冠肺炎疫情危害公眾安全的緊急情況下，決定引用《緊急情況規例條例》，押後立法會選舉一年至二○二一年九月五日舉行。至於立法會未來一年出現真空期，則提請全國人大常務委員會就立法會真空期作出決定。泛民批評港府押後選舉等同引爆憲制危機、無異於竊取政權，炮轟政府不斷抗疫失誤，卻以疫情為由褫奪市民投票權利。

昨選舉提名期結束後約一小時，特首林鄭月娥立即舉行記者會，宣布押後立法會選舉的決定，主要因素為疫情處於最嚴峻情況，並提出六大理據，包括選舉規模極大，涉及四百四十萬名登記選民、七十個議席、六百多個投票站、三萬四千名選舉工作人員等，亦須再另設立中央點票站及傳媒中心，會構成大量人群聚集和極大感染風險；數以十萬計居住或滯留內地及海外的登記選民而未能回港投票；超過六十萬長者登記選民將因感染風險而放棄投票；因法律和實際配套而無法考慮其他投票方式；中央點票站及傳媒中心因亞洲國際博覽館用作醫管局的臨時社區治療中心而須另覓地方，以及不少國家和地區因疫情而押後選舉。

林鄭形容押後選舉是七個月以來最艱難的決定，並指社會上有不少聲音質疑，如何在疫情下安全進行競選活動，又指有人稱如不押後選舉，將採取司法覆核。

被問及選舉主任日前大規模取消民主派參選人的參選資格，當中包括部分現任議員。林鄭多次強調押後選舉屬政府決定，並沒有與選舉管理委員會討論，又指選管會主席馮驊曾於本周二發信，指預計選舉有高投票率，投票站難以實施社交距離，又指長者投票會有額外健康風險，認為三百萬人投票會帶來幾何級風險。

至於已被裁定提名無效的議員能否在立法會真空期繼續擔任職務，林鄭則指未知全國人大常委會如何處理，又指需要考慮有否足夠法律基礎才決定。

針對政府決定押後選舉，民主派議員發出聯合聲明，指《基本法》曾列明立法會的任期為四年一屆，認為押後選舉等同引爆憲制危機、無異於竊取政權。他們又指疫情爆發至今逾半年，政府對專家的警告置若罔聞，導致確診數字屢創新高，指政府是有責任安排充足防疫措施令選舉如期舉行，批評政府利用疫情為選舉添加阻力，褫奪市民投票權利。

建制派則認同政府的決定，並要求政府交代未來一年立法會運作的安排，確保立法會有效運作，履行其《基本法》下的憲制職能，促請政府和選管會再次檢視選舉指引，完善選舉辦法及相關法律。

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