零售餐飲業疫下生意跌80%　工會憂現結業潮促派津貼

香港新冠肺炎疫情持續失控影響本地經濟，零售及餐飲業首當其衝，而政府日前更一度實施全日禁堂食的措施，令業界生意雪上加霜。飲食業職工總會名譽會長郭宏興今早(1日)在電台節目表示，疫情下業界經營情況嚴峻，有員工自2月至5月都無工開，要向僱主借錢養家；更有不少人要放無薪假，但未獲任何資助，恐懼感是前所未有。他表示，政府的保就業計劃未能直接惠及員工，即使僱主有申請補助，也不能保障員工有工開，要求政府直接向員工發放津貼。

零售、商業及成衣總工會總幹事張麗霞批評，保就業計劃有漏洞，有公司解僱薪金較高的員工，轉請薪金較低新人，促請政府設立失業援助金。她指出，疫情開始後，零售業界不少員工已要放無薪假，近期疫情再趨嚴峻，政府加強對食肆規管，進一步影響市民消費意欲，加上業界主要收入倚賴佣金，底薪較低，應付基本生活都已出現好大問題。

稻苗學會主席徐汶緯就表示，即使早午市恢復堂食，業界生意都跌70%至80%，若情況無改善，估計會出現結業潮。