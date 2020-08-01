梁家傑轟政府防疫不力褫奪選舉權　梁美芬料人大處理議會真空

港府宣布押後立法會換屆選舉一年，引發社會熱烈討論。公民黨主席梁家傑今早(1日)出席電台節目時表示，政府可參考外地增加票站等措施，同時照顧防疫需要，質疑押後選舉並無必要性。

梁家傑指出，過去半年有41個國家或地區能如期安排選舉，並以新加坡為例，指政府可以增加票站、分時段投票等形式，照顧防疫需要。他又指，早於去年區議會選舉後，已有建制派提出要押後立法會選舉，指市民會質疑押後選舉的決定與選情有關，「並非單睇疫情」。他又批評特區政府無法取信於民，同時處理疫情不力，最終要市民為此「埋單」。

本身是基本法委員會委員的經民聯議員梁美芬表示，作為參選人雖希望「捱埋個零月」繼續進行選舉，但認為今波疫情難以在未來1個月內受控，加上社會早前已有聲音要求政府在選舉運用科技，但政府當「耳邊風」，未有及早未雨綢繆。

被問到政府今次運用《緊急情況規例條例》(簡稱《緊急法》)延後選舉，梁美芬認為相關做法經得起考驗，又相信全國人大常委會會以「決定」形式，交代選舉相關安排；至於會否牽涉「人大釋法」，她指出要視乎是否涉及對《基本法》內的字眼作解釋。