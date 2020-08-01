立會選舉押後1年　政府稱無政治考慮非怕輸

政府指因應新冠肺炎疫情危害公眾安全的緊急情況下，昨日(7月31日)宣布將今年9月6日的立法會選舉延後一年。行政長官林鄭月娥今早(8月1日)在電台節目承認，目前評估疫情嚴重，政府無把握辦到安全的選舉，選管會亦認為存在許多風險、很難做，因此決定押後選舉。她強調當中無政治考慮，亦非怕輸，加上有不少登記選民反映，因疫情的邊境限制無法回港投票，重申政府的決定是出於公共安全及確保選舉公平公正考慮。

被問到立法會未來一年出現真空期，林鄭月娥表示，個人認為可參考立法會條例第11條的精神，如果未來一年需要召開立法會會議，可以邀請現屆議員出席，視他們為這一年真空期的議員。至於若一年後疫情仍持續，會否再次推遲選舉，林鄭就舉新加坡為例，指當地政府因應疫情，容許候選人透過大氣電波宣傳，並預留特定時間讓長者投票，同時容許身處境外的國民於境外投票，指即使一年後疫情持續，港府屆時或會有新安排。

針對有部分現屆議員早前報名參選立法會換屆選舉，被裁定提名無效，是否他們不能在真空期被視為議員。林鄭重申這屬於兩套不同制度，雖有現任議員爭取連任，而未獲成功提名，但這屬於選舉主任的決定；如果他們出席未來一年立法會會議，身份是現任議員，這個身份不可隨意奪走。至於會否擔心民主派議員未來一年杯葛立法會會議，林鄭指對方已經杯葛了一段時間，認為官員及議員應以市民利益為依歸，而非因政治立場而採取激進行動。