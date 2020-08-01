全日禁堂食決定被批朝令夕改　林鄭認衰：不好意思

新冠肺炎肆虐，港府早前禁止全日堂食，不少打工仔被迫日曬雨淋吃飯，更有人要在公廁內以「細菌撈飯」，全城民怨沸騰，最終措施生效僅2日即再度放寬。行政長官林鄭月娥今（8月1日）於電台節目承認，今次未能在公共衞生、企業和市民承受能力之間做好平衡，對此感到不好意思，但就堅持港府政策並非朝令夕改，反指政府若按部就班會被指「唧牙膏」，如從善如流則會被說成朝令夕改。

林鄭月娥指出，全日禁堂食措施生效首日，基層市民須在中午炎熱天氣下在街頭用膳，尤其是建築工人，對於他們沒有較涼快的地方吃飯，感到「非常不好意思」，其後已作出調整。她提到，最近7個月來每次推行有關社交距離的措施均面對很多考慮，例如香港有不少「無飯家庭」，須在外解決一日三餐，形容飲食業情況特別困難，又指政府在推行防疫措施時，不可能百分百掌握效果，有時或出現疏漏，強調會視乎情況而作出改善，冀市民諒解。

對於外界炮轟港府政策朝令夕改，令市民難以跟隨，林鄭稱，在過去一年間，每當政府按部就班推行措施，有人會認為是「唧牙膏」，若當局從善如流地作出改善，則有人會批評其政策朝令夕改，強調最重要是以市民利益為依歸，呼籲市民放下分歧，同心抗疫，並遵照政府的防疫要求。