再多40間餐廳上疫榜　有確診者曾到文華東方酒店等9間餐廳

有確診者曾在潛伏期間到過11個地方，當中包括中環文華東方酒店內的文華廳。

新冠肺炎持續蔓延，衞生防護中心昨晚(7月31日)更新確診者曾到訪過的地方，再多40間餐廳上榜，當中1名患者曾走訪9間餐廳，遍布將軍澳、長沙灣、黃大仙、尖沙咀。另外亦有不少大廈及商場有確診者到過，如太古廣場、八達大廈、沙田新港城中心等。

一名報稱居住在將軍澳都會駅7座與黃大仙翠竹花園9座的57歲女患者（個案編號：2990號），中心刊出她曾在潛伏期間到過11個地方，當中有9間餐廳，包括中環文華東方酒店內的文華廳、尖沙咀海港城的Amelia與唐人館、K11的蓮苑、都會駅的泰巷等。文件列出她的報告日期或最後到訪的日期是7月29日，故未清楚她是否在29日到訪上述地方，她在7月23日發病 。

新增確診者到訪餐廳名單：

●大角咀大同新邨大貴樓 譚仔三哥米線

●大角咀新九龍廣場 八方雲集鍋貼水餃專門店

●大角咀新九龍廣場 意樂餐廳

●油麻地新填地街 250-254號 海記燒臘飯店

●尖沙咀厚福街11 號 麺処一家

●尖沙咀中港城 米線陣

●尖沙咀新港中心 大食代

●尖沙咀K11 蓮苑

●尖沙咀海港城 Amelia

●尖沙咀海港城 唐人館

●尖沙咀國際廣場 炊公館

●筲箕灣愛東商場 大家樂

●灣仔美暉大廈 樂樺工房

●九龍城定安大廈 萬豪漁港

●將軍澳新都城中心一期 靠得住粥麵小館

●將軍澳都會駅 泰巷

●將軍澳都會駅 豪宴酒家

●赤柱美利樓帝樂德國餐廳

●荃灣仁蕙苑 秘 Secret Chefs

●荃灣和盛樓 光榮冰室

●葵青恒景商場 金潮小廚

●葵青福業大廈 利口坊茶餐粉麵小廚

●葵青涌美老屋村130號 名坊

●荃灣海之戀商場 Ruby Tuesday

●觀塘APM cookedDeli by city'super

●觀塘APM 錦麗

●大埔昌運中心 苑記粉麵茶餐廳

●深水埗瑞麗閣 麥當勞

●深水埗萬事達廣場 麥當勞

●深水埗萬事達廣場 銀龍

●深水埗美孚新邨 美心MX

●太古康怡廣場 茶木台式休閒餐廳

●中西區安蘭街 Ryota Kappou Modern'

●中西區文華東方酒店 文華廳

●中西區八達大廈 大快活

●長沙灣廣場 潮濠城酒樓

●黃大仙中心北館 翠園

●九龍城The Argyle 十字冰室

●沙田新城市廣場 Shake Shack

●沙田新港城中心(3期)海記魚蛋粥麵

資料來源：衞生防護中心