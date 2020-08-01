團體倡增設親子友善社區設施　發放租金津貼助基層

香港現時社區設施缺乏「親子友善」的考慮，兒童照顧者帶兒童上街，總會遇到很多不便，調查發現，9成受訪者支持公共交通及公共場所加裝相關設施。有團體建議，除增設該些友善設施外，鑑於劏房戶照顧者面對沉重的經濟壓力，故當局應考慮發放租金津貼，以及訂立全新租務管制。

葵涌劏房居民大聯盟及葵青社區親子友善關注組於今年7月，在葵青區進行兒童照顧者意見的問卷調查，收集了292份問卷，以了解他們照顧兒童時使用交通工具、公共兒童遊樂場、區內商場的習慣及對親子友善設施的意見，以及他們的情緒壓力。

調查發現，現時社區規劃缺乏親子友善角度，兒童照顧者帶兒童上街時，往往諸多不便。約90%受訪者支持在公共交通、公園及商場增設親子友善設施，包括在巴士車廂內增設暫放嬰兒車位置及較闊的親子優先座；在兒童遊樂場增設兩種高度的洗手盆，讓兒童直接使用清潔雙手，並加設成人健體器材，供照顧者一邊看管，一邊進行伸展運動；以及在商場洗手間增設親子廁所、兒童廁格及育嬰室。另外，團體亦建議在區內增設室內兒童遊戲室。

葵涌劏房居民大聯盟成員張卓風指出，劏房照顧者較公屋及私樓照顧者，須承受更多壓力，如租金及居住環境狹窄的壓力，出現憂鬱、心情低落的情況都相對嚴重。聯盟成員丘梓蕙促政府提供租金津貼予輪候公屋超過3年而未能上樓的家庭，及盡快落實租務管制政策，限制加租幅度及訂立每區劏房租金上限制，以減輕劏房家庭的壓力，有助家庭健康及兒童成長。

針對區議會工作層面，關注組成員楊佩艮建議參考長者友善社區的模式，成立家庭及親子友善委員會，訂立各種親子友善的政策及社區規劃。