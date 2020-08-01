12街市明起深層清潔　九龍6街市已裝體溫探測系統

本港疫情嚴峻，連續10日錄得逾百宗確診個案。食物環境衞生署今(1日)公布，將於明日(2日)起一連3日，陸續再安排多12個位於港島、九龍及新界區的公眾街市進行深層清潔消毒工作，包括曾有確診者到訪的鵝頸街市、彩虹道街市、新墟街市等，各街市會於下午7時關閉，較正常提早1小時。

繼過去兩周為20多個公眾街市先後進行清潔消毒工作，食環署發言人今表示，會再安排多12個街市進行消毒工作，作為預防性措施。發言人又指，在九龍區6個人流較多的街市已安裝體溫探測系統，包括牛池灣街市、牛頭角街市、紅磡街市、北河街街市、大成街街市及大角咀街市，亦會在部分街市安排員工以手提體溫探測儀為顧客量度體溫。此外，食環署正為部分街市購置水冷移動式空調機，改善部分街市空氣流通的情況。

新增12個街市進行深層清潔消毒時間表：

8月2日（星期日）

西灣河街市

鵝頸街市

彩虹道街市

新墟街市

8月3日（星期一）

鴨脷洲街市

石塘咀街市

青衣街市

聯和墟街市

8月4日（星期二）

柴灣街市

黃泥涌街市

香車街街市

寶湖道街市

資料來源：食物環境衞生署