國泰向資深機師推「肥雞餐」救亡　員工人心惶惶憂大規模裁員

因管理不善而從全球最佳航空公司排名跌出三甲的國泰航空，近日再向資深機師埋手救亡，推出自願退休計劃，成功申請者每年可獲發最少3個月基本薪金，直至屆滿正常退休年齡，最高可獲相當於12個月基本薪酬的特惠金。有工會透露，國泰至今未承諾不裁員，不少員工人心惶惶，擔心會出現大規模裁員，要求國泰盡量保住員工飯碗，即使裁員亦要「畀大份啲肥雞餐」，讓他們可捱過眼前難關。

香港民用航空事業職工總會主席張樞宏指出，新冠肺炎重挫全球航空業，不少航空公司陷入經營困難、現金流不足的情況，國泰早前亦因財困而推行資本重組計劃，合共撲水390億港元救亡，擔心疫情若持續惡化，該筆資金或只能「頂到一年多啲」，國泰可能會待保就業計劃結束後，在年尾裁員。

他又指，有關自願退休計劃的消息傳出後，不少國泰員工「個心唔舒服」，地勤及空中服務員等均擔憂會被裁員，公司人心惶惶。他解釋，現時全港4間註冊航空公司中，僅香港航空不屬國泰旗下，惟港航亦自顧不暇，無法吸納大批航空界人材，加上香港經濟衰退，即使轉行亦難以覓得新工作。他透露，早前曾與國泰相關人士交換意見，期間國泰提及公司經營有困難，但就未有承諾不會裁員，該會已要求國泰「畀大份啲肥雞餐」，亦不要與強積金供款對沖，好讓員工捱過眼前難關。