中醫執業試如期舉行　數百名考生不滿醞釀罷考

新冠肺炎第三波疫情來勢洶洶，海外醫生執業試早前因疫情已取消，惟中醫執業試仍如期在下周一(3日)舉行。有考生指出考試場地位於新蒲崗，因鄰近慈雲山區而擔心受感染，惟當局拒絕網上考試或延期，導致數百名考生不滿，正醞釀罷考。

有考生指出，中醫執業試中的筆試已於6月完成，面試則定於本月3日至17日分批進行，考生要到新蒲崗的考試局應考，屆時會有2至3位考官及1位職員在場。由於過去兩星期疫情嚴峻，眼見其他考試，特別是西醫執業試也取消或延期，希望中委會改為網上考試或延期，但中委會堅決表示如期考試。

香港中醫藥管理委員會回應指，非常關注近日疫情出現上升趨勢，亦留意到延期舉行或取消臨床考試對考生的影響非常重大。臨床考試以面試形式進行，不涉及真實病人，目前共有999名考生報名參與臨床考試。每段時段有8名考生分別於8間考室應考，面試時間為30分鐘。

另外，海外醫生執業試早前因疫情而遭到取消，現時有約180名海外醫生報名考試，預計明年3月最快開考。有醫生則憂慮，本港醫療人手短缺，取消考試對長遠發展有影響，亦令打算來港行醫的海外醫生卻步。