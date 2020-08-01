立會1年真空期　譚耀宗冀用簡單方法過渡

政府昨(7月31日)以疫情嚴峻為由，決定押後原定於今年9月6日舉行的立法會換屆選舉，因此出現1年議會真空期則提請全國人大常委會處理。港區全國人大常委譚耀宗今日(1日)向《東網》表示，個人傾向用簡單方法處理這1年的過渡期，希望疫情過後能如常選舉，不希望把事情弄得太複雜，惟他指最終的解決方案需由人大常委會共同決定。

對於解決議會1年真空期的問題，政界目前一般提出3個方案，分別是由行政機關委任「看守議會」、設立臨時立法會和延長現屆立法會1年任期。港區全國人大代表葉國謙表示，據他了解，若以「看守議會」的方案處理，或可不涉及修改《基本法》，因委任的任期與議員的4年任期無關，而「看守議會」亦是有權限的議會，只處理聽取特首宣讀施政報告、審議財政預算案等有限度基本運作。

至於後者2個方案則會涉及修改《基本法》第69條，即香港特區立法會除第1屆任期為2年外，每屆任期4年的有關議員任期的規定，因這樣的議會意味將擁有與正常議會一樣的權責，即可如常召開事務委員會、審議非緊急法案等。

有行政會議成員則在一個電台節目表示，政府決定押後選舉，人大有機會需要釋法，同時由於立法會將會出現真空，是否由現屆議員延任還是要成立新的立法機關，都需要由人大常委會決定。

該行會成員認為，由現任議員延任是最接近本地法律的處理手法，可以在未來1年召開緊急會議，即使部分議員被取消參選資格，但作為現屆議員，理應有資格過渡。他又指隨着政府公布選舉延期，選舉報名失效，即使被取消參選資格的決定都已成過去。