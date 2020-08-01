經濟局推第二期消費卡今起使用　36萬市民拍卡充值

澳門政府早前推出電子消費卡刺激消費，第二期額度5000澳門元的消費卡今日(1日)起已可使用，已增值或領卡的市民可持卡消費，使用期由8月1日至12月31日，每日使用上限則維持300澳門元。

澳門經濟局局長戴建業上午到氹仔離島政府綜合服務中心視察增值服務，他指，第二期消費補貼提早增值期內有近36萬張消費卡成功增值，另有8700張新卡被領取，數量接近合資格領取消費補貼的居民的一半。他認為提早增值的措施有效分流居民領取消費補貼。

戴又提到，首期消費卡規模共18.7億澳門元，有效將資金注入商業環境，以達到提振經濟、穩就業和紓解居民經濟等效用。根據財政局數字，上半年商戶經營數字與去年相若。

戴續指，第二期消費補貼已增加商戶監管條款，包括不可以誤導價格和不合理抬價，他希望市民大眾共同監管。至於首期消費卡收到2宗由政府部門轉介、涉及賣卡的不規則使用個案，他稱當局正在跟進處理。

有已增值的市民表示，會將消費卡用於買餸或出外用膳，亦有市民指，消費卡能幫補家用，可多些外出消費。有可用消費卡結帳的食店反映，近月生意雖然無太大提升，但市民消費意欲尚算不錯。亦有商店針對消費卡推出折扣優惠。