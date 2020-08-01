連鎖酒樓豬腳薑暗藏巨型曱甴　食客驚呼：未見過咁大隻

柴灣一間連鎖酒家樓豬腳薑內驚現巨型曱甴！有食客今早(1日)到柴灣康民街一間連鎖酒家飲茶，竟在一份已吃了一半的豬腳薑內，赫然發現一隻有如手指公大的巨型曱甴屍體，嚇得該名食客不禁大叫，高呼：「好驚！從未見過咁大隻！」

食客張小姐向東網表示，今早與2名小朋友及其母親到該酒樓飲茶，並按禁聚令分兩枱坐，期間心血來潮點了一份豬腳薑。她指進食過程中未有為意內藏曱甴屍，只覺豬腳薑不夠熱，但仍然喝了一半薑醋及吃了2、3件豬腳。

她指當時其3歲兒子突然指想吃豬腳薑內的雞蛋，豈料她撈拌該份豬腳薑時，竟發現有曱甴屍體，其體積有如一隻手指公，屍體十分完整，「仲見到啲腳有毛」，嚇得她花容失色，立刻通知酒樓職員。

她續稱，酒樓職員起初馬上拿走有問題的豬腳薑，並稱可免單，惟她擔心進食後不適，不知如何追究，故堅持通知食物環境衞生署人員。她透露，食環署人員事隔一個半小時才到現場，惟態度敷衍，她多次追問該名人員仍無清晰指引，形容過程中「九唔搭八」。

除豬腳薑有曱甴外，她又指另有一份乳鴿大部分未熟，大部分仍呈血色，「生到食唔到」。她直言該酒樓屬大型連鎖酒樓，而現時新冠肺炎疫情嚴峻，各食肆都在努力做好衞生工作，豈料仍發生今次事件，「真係估唔到會咁，以後都唔會去食」。

東網就事件向食環署及有關連鎖酒樓集團查詢。