國泰提額外登機要求　逾百名外傭無法抵港

因管理不善而從全球最佳航空公司排名跌出三甲的國泰航空，近日被指提出額外要求，導致逾百名外傭因而無法登機。有團體表示在國泰航空的要求下，外傭無法如期到港，令本地僱主蒙受損失。僱傭代理業界表明將暫停訂購國泰航空由菲律賓來港的機票。東網向國泰查詢，僅獲回覆指安排均遵從政府就入境要求的指示，未有就事件作詳細回應。

香港僱傭代理協會主席張結民表示，自上月25日開始接到很多個案，指外傭在菲律賓因檢疫文件問題無法登上國泰航空的航班，據他了解，是因為國泰額外要求外傭需帶同化驗所或醫療機構獲當地政府承認的函件，到當地衞生部申請另一份證明文件，在證明函件真確性後，方獲安排上機。

惟根據港府上月18日宣布的入境要求，並無列明該函件需要到當地衞生部重複確認。在張提供的函件上，亦可以清楚見到有當地衞生部的簽署作實，張坦言不明白國泰為何不接受該函件。

張批評，單單是做病毒測試、等待報告正本和醫生證明書已需48小時，要在72小時內再完成國泰的額外要求，再趕上飛機基本上不可能。他質疑國泰多此一舉，並稱同樣有航班到港的菲律賓航空並無相關額外要求，業界不明白為何兩間航空公司在處理檢疫文件上有差別。他又批評國泰未為無法登機人士安排其他航班或作退款安排。

張又提到，香港僱主要為外傭買機票及預訂酒店，其中國泰機票由2000至3000港元不等，加上預訂14日酒店平均要7000港元。如外傭無法如期抵港，酒店延期要收手續費、有些更不設退款，僱主蒙受雙重損失，隨時損失過萬港元。張亦直言，現時等候外傭的都是長者、殘疾人士等有急切需要人士，外傭無法到港更直接影響他們的生活。

根據港府宣布的防疫措施，自上月25日開始，印尼及菲律賓的外傭到港，須在辦理登機手續前出示72小時內無染疫醫生證明、化驗報告正本、化驗所或醫療機構獲該政府承認或核准的函件、及在香港酒店預訂房間的確認書，方能登機和入境香港。