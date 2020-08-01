遭私院醫生質疑BNO合法性拒填健康證明書　事主向醫委會投訴

英國國民（海外）護照（BNO）爭議不斷，並延燒至本港醫院。有求診者今日（1日）在網上表示，因準備出發往台灣，曾到荃灣港安醫院進行新冠肺炎核酸測試，但主診醫生拒絕在其健康證明書填寫BNO護照號碼，並揶揄事主所持的BNO護照非合法旅遊證件。事主不滿其使用護照的自由被干涉，已向醫務委員會作書面投訴。

事主今早在Facebook群組「香港人移民台灣路 移居資訊及分享」上發貼，控訴到荃灣港安醫院進行新冠肺炎核酸測試的不愉快經歷。他指自己即將出發往台灣3天，故到該醫院進行病毒測試，望取得有效的檢測結果報告入境台灣。

其後他會見醫生要求撰寫健康證明書時，他向醫生提供BNO護照號碼作填寫，怎料醫生卻質疑BNO作爲旅遊護照的合法性，拒絕在健康證明書上填寫BNO護照號碼，又建議事主應改用特區護照號碼。事主當時為息事寧人，只好聽從指示改以特區護照號碼填寫，但事後感到受侮辱，認為該醫生涉干涉他使用護照的自由，故已向醫委會以電郵作出書面投訴。

東網正向港安醫院查詢有關詳情。