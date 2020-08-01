停課期改網上教學　基層學生配套不足成績落後

田家炳基金會聯同大教育平台及香港政策研究所今(1日)舉行「線上線下教育360研討會」，探討疫情前後學校教與學，又分享兩份研究報告，包括「香港學生數碼公民素養」及「數碼素養360」。研究引述教職員指，停課期間學生之間的學業成績差距擴大，又指弱勢家庭學生的學習進度落後，社會須正視「社經鴻溝」和「數碼鴻溝」對弱勢家庭學生的雙重負面效應。

「數碼素養360」計劃於6月至7月期間進行，訪問了53間學校，合共約8900名學校領導層、教師、家長及中小學生。港大教育學院教育應用資訊科技發展研究中心副主任羅陸慧英指，在學校和家長的努力下，「停課不停學」取得成果，學生普遍不擔心停課為其學習帶來長遠負面影響，數碼能力有所提升。

報告又以有否供學習用的書桌、個人房間、父母教育程度等作為社經地位標準，發現低社經地位學生的情緒健康較差，部分學生未能有足夠在家學習的網絡和電子設備，中小學生分別有19%及17%認為互聯網連接不足。

「香港學生數碼公民素養」報告顯示，在家庭支援方面，大部分學生擁有智能電話，但約10%學生家中沒有大屏幕設備。另外，只有約10%學生表示有父母的支援，例如協助在網上搜索資料、識別安全使用互聯網的方向等。

香港大學教育學院榮休教授程介明指，本港教育將會出現新常態，劃一的內容、過程及忽視多元等傳統教學特徵難以避免，但將會逐漸壓縮；體育活動、師生友情等「在校」優點則值得珍惜和保留；「線上」帶來新意，可精簡內容、主動學習等，有助學生發展。他透露，有學生因家中未有WiFi，需到便利店使用，他對此感到難過，又指弱勢學生在課室以外的條件不足，加上家庭支援各不同，差異難平。