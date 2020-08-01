泛民參選被DQ　明年選舉更難協調

立法會換屆選舉原訂今年9月6日進行，民主派早前舉辦初選以協調參選名單，但有抗爭派人士拒絕參加初選，亦有初選落敗者違背承諾繼續報名。政府宣布押後選舉前，選舉主任取消12名泛民人士的參選資格（DQ），並公布五大「DQ紅線」，令泛民陣營人人自危。如今立法會選舉推遲至明年9月進行，泛民如何再協調名單備受關注，隨時出現非建制陣營大亂鬥局面。

泛民早前舉辦初選協調參選名單，惟初選前後屢次爆發內訌，有抗爭派拒絕參與初選，亦有初選參選人就協調機制，以至是否簽署抗爭承諾互相攻擊；初選結束後，則有落敗者違背承諾繼續報名。因應本港爆發第三波疫情，政府在提名期結束後宣布押後選舉，惟泛民在初選協調時未有就相關事宜作討論，初選結果在明年選舉是否繼續有約束力成疑，或會出現有初選落敗者捲土重來的情況。

不過，今年泛民初選惹來特區政府及中央政府炮轟，指做法涉嫌違反《港區國安法》，多名初選統籌人隨即宣布退出初選工作，泛民明年或不會再辦初選重新協調名單。而政府宣布押後選舉前，有12名民主派參選人已被選舉主任DQ，當中包括4位爭取連任的現任議員，另外有多名泛民參選人被詢問政治立場。泛民參選人未來能否「入閘」仍是未知之數，相信他們和其他已曝光的「Plan B」人選，在未來一年的一言一行將會被嚴密監察，而明年亦有可能再次出現大規模DQ的情況。