公院非緊急服務　恢復後再收緊

醫管局早前在疫情下削減專科門診覆診服務或預約手術等非緊急服務。

公立醫院疫情期間除禁止探訪，亦為了集中資源處理疫情，暫停大部分非緊急服務。醫院管理局表示，局方於五月開始分階段恢復非緊急服務，現時診斷服務已大致回復，專科門診、日間服務及非緊急手術服務量亦已恢復達八至九成。不過，到七月第三波爆疫後又重新延後。

醫管局指出，曾暫停或延後服務包括非必要需住院服務、專科門診例行個案、專職醫療服務、非緊急的放射診斷服務等。局方於五月開始分階段恢復服務，首階段會逐步增加預約診斷服務，例如放射診斷及電腦掃描等，以協助醫護人員作出臨床診斷，加快分流病人；第二階段將會重新開展專科門診及日間服務，以支援出院病人跟進治療；第三階段將會逐步增加住院服務及預約手術。

至於現時診斷服務，例如放射診斷及電腦掃描等亦已大致回復服務，專科門診、日間服務及非緊急手術服務亦正陸續恢復，相關服務量已恢復達八至九成。醫管局亦考慮推出措施處理疫情期間延期的穩定個案，包括加開額外診症時段，提高服務量；加強公私營協作計劃，分流部分合適的公立醫院病人到私家醫院接受診治等。

探訪安排方面，醫管局自六月十七日起在十六間非急症醫院實施特別探訪安排，並會根據疫情發展，在情況許可下，逐步擴展至其他醫院或病房，但新一波疫情下，探訪安排未能放寬。