醫護為病人穿約束衣　毋須得家屬同意

病人家屬指仁濟醫院未經家屬同意，擅自為病人穿上約束衣，因而導致病人手腳瘀傷，亦指控醫護未有定時為病人轉換姿勢，致其臀部嚴重損傷；家屬亦投訴院方疑「開漏藥」，令病人一度陷入肝昏迷狀態，最後疑因急性肝及腎衰竭離世。有公院護理人員指出，一般而言醫護使用約束衣時，只需知會家屬，不須獲家屬同意。另有腸胃及肝臟科專科醫生指出，肝昏迷是由多種因素構成，臨床上應不會只因停服營養補充劑數天便令病情轉差。

約束衣（又稱安全背心）是用於將病人固定在床上，防止他們傷害自己或他人。專職醫療人員及護士協會幹事劉凱文指出，醫護在避免病人跌下床、神志不清或具潛在暴力傾向的情況下，會考慮為病人穿上約束衣，如病人在遭約束衣綑綁手腳的情況下掙扎，有可能會導致手腳瘀傷。他又說，一般而言使用約束衣只需知會家屬，不須徵得家屬同意，但不排除每間醫院做法不同。惟本報向仁濟醫院查詢該院醫護使用約束衣前，是否須徵詢家屬同意，以及院方為病人穿上的約束衣會否綑綁手腳，院方未有正面回應。

病人肝臟問題方面，腸胃及肝臟科專科醫生姚志謙指，病人患肝性腦病變，即其肝功能已差到致腦功能失調，而肝昏迷有多種因素可導致，包括病人身體有感染、細菌入血、身體缺乏電解質等，而Aminoleban只是營養補充劑，肝臟臨床上應不會只因停用數天而突然轉差，相信肝昏迷是有其他原因所致。