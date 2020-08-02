我有正能量：線上童享　小學生創建學術分享平台

有小學生在疫情中受啟發，利用網絡平台分享冷知識和讀書心得，盼幫助有需要的學童。

新冠肺炎疫情下學校停課，線上學習頓成教育的新常態。種種不確定因素令不少學生和家長感到前路茫茫，壓力「爆燈」。然而有小學生在疫情中受啟發，利用網絡平台和其他學童分享冷知識和讀書心得，盼貢獻一分力，幫助有需要的學童。

「疫情期間見到好多人都貢獻咗自己嘅力量，於是我就諗，到底可以點樣幫到人。」小六學生Chloe在小學生涯最後一年迎上世紀疫症，雖然校園生活被剝奪，但意外上了寶貴一課。Chloe憶述，疫情爆發初期口罩短缺，有商人不計成本到外地購入口罩，贈予有需要人士；亦有學校募捐抗疫物資，令她悟到「分享則必有餘」的道理。

普遍人認為成年人才有能力助人，Chloe希望可以改變大眾的固有印象。她認為無論一個人的力量多渺小，只要踏出第一步，亦能凝聚巨大的力量。Chloe和家人商量後，決定利用課餘時間成立線上學習平台「同享童分」，盼學童發揮互助精神，擔任「小老師」，「我覺得自己好好彩，呢段時間爸爸媽媽都可以留喺屋企教我，但係未必所有小朋友都得，所以我好想幫到佢哋。」

「同享童分」屬非牟利平台，於今年2月創立，目的是結集一眾學生的力量，為有在家學習需要的學童分享學習心得和提供指導。小老師們分別來自14間中小學，他們會定期拍攝影片和舉辦線上教室，內容包括學術分享及各類有趣冷知識。

「有時上上吓堂會遇到好多突發嘢，試過輪到我講嗰陣忽然登出咗，好彩同伴接得到。」Chloe表示，授課期間不時會有「蝦碌」場面發生，而她從種種突發場面之中，亦鍛煉了自己的應變能力及臨場反應。她十分慶幸遇上一群志同道合的同伴，而和各人協商授課內容時，同時增長知識。

即將升上中學，Chloe預計自己的功課量會增加，但她希望兼顧學業及平台經營工作，「雖然（平台）依家未必接觸得到好多人，但我想再積極啲推廣，幫到更多有需要的人。」Chloe媽媽Anise表示，疫情令Chloe急速成長，變得更有同情心和懂得關心別人需要，亦拉近家中各人關係。對於Chloe的改變，Anise看在眼內感到十分安慰。

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