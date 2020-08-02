探射燈：今年首4月攀山事故　逾10人亡

不少人行山抗疫，惟意外頻生，消防處數字顯示，由2016年至今年4月，攀山拯救事故超過1300宗；而今年首4個月的意外已近去年總數4分之3，當中更有超過10宗死亡事故。有攀山專家指，安裝行山繩須參與正規課程，行山客亂安裝恐害人害己。

涉及行山事故不斷，日前1個行山團共遊大嶼山黃龍坑，途經絕龍谷疑沿臥龍石澗邊攀登山崖時，其中1名男團友失足墮下，撞倒另1名女團友，兩人飛墮15米石澗，最終男事主不治，女事主危殆。今年6月底，68歲行山男在汀九「石龍飛瀑」，利用繩索沿山澗游繩而下，不慎由10米高斜坡跌下，直墜引水道頭部重傷，送院後不治。3月初，1名行山男在新娘潭散石澗攀爬時失足墮至40米崖底，最終傷重不治。

攀山專家鍾建民指，市民若希望游繩上山時，不應使用現場的遺棄行山繩。行山人士自行安裝繩索時，必須進行一系列訓練，並取得相關資格，他建議市民可以前往攀山總會網頁，報讀山藝訓練證書課程，了解各種繩索運用知識。

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