探射燈：棄通山當扶手　行山繩變奪命索

抗疫行山意外大增，惟東網發現多處熱門山徑滿布遺棄行山繩，並被人自製山徑「扶手」。行山教練實測發現部分繩索容易鬆脫，有的拆完又綁，有的粗幼物料不一，行山客借力隨時變成「索命繩」。但漁護署疏於清理，專家提醒行山客勿使用遺棄行山繩，議員促當局加強監管。

曾發生意外的汀九「石龍飛瀑」，致命白色繩索仍在。有行山人士指，沿石澗游繩上落山可節省半小時，故不少人貪快「鋌而走險」。類似的遺棄行山繩遍布多處行山熱點，如沙田梅子林路旁的梅大石澗，不少人為方便上落水潭，在路旁的斜坡開闢山路，並繫有繩索輔助上落。

日前東網記者與資深攀登教練梁念豪實地視察，發現梅子林路旁上落山路部分路段有人以竹枝綁上樹身作扶手，但稍為用力一推，竹枝就左搖右擺；部分路段就有人繫上繩索輔助上落，但種類不同的「繩駁繩」，粗幼不一，加上綁繩手法並非專業，繩結易鬆脫，甚至有人疑以「買餸車」加固繩索。

九龍塘筆架山一段小路布滿青苔，地勢相當陡峭，沿路亦有遺棄行山繩，並打上行山結。梁指繩索沒有專人打理，經日曬雨淋後，安全成疑。

飛鵝山不少行山人士會抄小路登山，其中一條引水道滿布濕滑青苔，加上近乎60度斜坡，行山客往往依賴旁邊的繩索借力。但繩索為「繩駁繩」粗幼不一，部分破爛不堪，部分繫上的樹幹幼細，隨時斷裂。行山客林先生直言不會選擇由此登山，他示範繩索的穩固程度，結果數次失重心險跌。

此外，天水圍圓頭山下山山路陡峭，不少人須依賴繩索輔助，東網記者嘗試以半蹲姿勢捉着繩索下山時，卻見山路風化嚴重，泥土鬆散，有大量浮沙碎石。部分繩索改以鐵鏈接駁，惟繫上鐵鏈的鐵支架已有數個甩脫，鐵鏈銹漬斑斑；部分繩索更由幼繩駁上，萬一繩索鬆脫，行山客隨時滾下山坡。

現時行山客在郊野公園內設置繩索並不受《郊野公園及特別地區規例》規管。議員柯創盛擔心，現時僅靠行山人士自覺，未能有效防止有人誤用遺棄行山繩致意外，他建議政府加派人手巡查。

漁護署發言人指，該署鼓勵遠足人士使用由署方管理及維修的遠足徑，職員巡邏時會留意有關情況，並在有需要時移除繩索。

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