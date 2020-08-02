內地核酸檢測支援隊已出發赴港　可逗留1個月

內地核酸檢測支援隊的先遣隊今日（2日）赴港，協助新冠病毒核酸檢測工作。同時，國家衞健委已組建「內地方艙醫院支援隊」，為亞洲國際博覽館改建作方艙醫院提供設計、營運和管理經驗的技術支持。武昌方艙醫院副院長、武漢大學人民醫院醫療部副主任馬永剛透露，「核酸檢測支援隊」已出發赴港，他們的香港通行證簽注停留時間為1個月，而方艙醫院支援隊的簽證則可在港停留半年。

方艙醫院支援隊的6名主體人員，由武漢大學人民醫院接管武昌方艙醫院的核心成員組成，包括武漢大學人民醫院副院長、武昌方艙醫院院長萬軍，武昌方艙醫院副院長、武漢大學人民醫院醫療部副主任馬永剛等，另有兩名建築設計專家。

馬永剛表示，武漢大學人民醫院團隊上月23日，在國家衞健委主持下與港方召開視像會議，交流及分享武昌方艙醫院的運行、管理等內容，同月27日獲悉將被派往香港。團隊已取得並研究亞博館的平面圖，建築設計專家將依據場館情況改造排氣通風管道及三區兩通道等。另方艙醫院支援隊隊長萬軍，上月30日已前往深圳參加相關協調會，討論香港方艙醫院的規模及人員組成等。