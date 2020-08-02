康文署推出健體運動示範影片，鼓勵全民留家抗疫。 　

新冠肺炎疫情下，市民大部分時間留家抗疫，減少外出，做運動的時間減少，康樂及文化事務署今日（2日）在網上推出健體運動示範影片，推廣「全民運動日」的信息，鼓勵市民留家抗疫期間多做運動。

康文署每年8月初舉行「全民運動日」，鼓勵市民每日運動最少30分鐘，建立健康的生活模式。因應新冠疫病的最新情況，今年「全民運動日」改為透過網上示範影片， 示範健體運動，適合不同年齡和能力的人士。

影片內容包括適合所有人士參與的有氧運動、親子互動的體能活動、讓長者增加關節靈活度的活絡舒筋操、年輕人喜愛的嘻哈健體舞，還有其他適合學童、運動愛好者或中年人士的健體練習。

市民可在康文署「全民運動日」網頁（www.lcsd.gov.hk/tc/sfad/2020/index.html）、網上資源中心（www.lcsd.gov.hk/tc/onlineresources.html）或民政事務局臉書專頁（www.facebook.com/HomeAffairsBureau）觀看一系列由中國香港體適能總會設計的運動示範。