疫情下酒店割價吸月租本地客　帶動入住率回升　惟旺丁不旺財

新冠肺炎疫情下，入境旅客人數大跌，酒店業生意首當其衝，有酒店推出優惠，吸引本地客以月租方式租住酒店。有在市區營運的精品酒店，由以往的月租約2萬港元，割價減至7千港元，吸引不少劏房客人入住，帶動酒店入住率升至9成。不過，業界人士指出，酒店因減價促銷，收入或只能維持基本營運開支，旺丁不旺財。

旅遊業界議員姚思榮指，割價吸引本地客月租的通常以三至四星的中價酒店，每日房價減至300至400港元，月租約1萬港元或以下，望可吸引在附近工作的打工仔。若夫婦二人住新界，但在市區工作，兩人每月交通費可能已達數千元，但只須花費數千元租用市區酒店，就可節省交通時間。

另外，疫情下不少醫護人員或會擔心工作時染疫傳染家人，都會考慮暫租住酒店，而不少從外地來港人士，需要檢疫14天亦會租住酒店，因此酒店亦有不少這些的客源。

他表示，雖然有關情況可提升酒店的入住率至兩至三成，但相信酒店入住率與以往每天達9成仍相差甚遠，加上減價促銷，酒店收入或只能維持基本營運開支。

至於一些五星級酒店由於本身日租價格亦不便宜，就算有折扣優惠亦不能吸引本地客月租，故疫情期間偏向推出一些房間加餐飲套票，或是與旅行社合作舉辦一日遊，以吸引未能外遊的港人。