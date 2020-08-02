網傳華大基因疑聘內地醫護來港　要求懂粵語具港澳通行證

政府早前宣布，會為4個高風險群組安排檢測，包括食肆、安老院、物業管理員工及的士司機。相關檢測工作被外判予3間私人企業進行，包括基因檢測公司Prenetics、內地華大基因旗下的華昇診斷中心，以及中國檢驗有限公司。內地微博日前流傳一張聲稱是華大基因的招聘廣告，指以2.5萬至3萬港元的薪金，招聘內地人在港工作，為病人採集鼻咽樣本，暫未知是否與內地協助本港進行大規模檢測有關。

微博流傳的華大基因招聘廣告列明，以2.5萬至3萬港元的薪金招聘咽拭子採集員，申請條件包括會說粵語、持護士資格，以及有港澳通行證的人士，負責在港工作，每天工作10小時。惟華大基因官方網頁中，未有刊出相關招聘廣告。

不過，根據香港護士註冊條例，無持有由香港護士管理局，或局方承認的核證團體發出的執業證明書的人，不得執業為註冊護士，但若在解放軍中服務或由政府全職僱用，則可豁免註冊。東網正向華大基因查詢招聘是否屬實，暫未獲回覆。