中環街市保育工程竣工　料第3季招標營運機構

被列為三級歷史建築的中環街市正進行保育活化工程，市區重建局行政總監韋志成今(2日)發表網誌，稱隨着工程大致完成，預計今年第3季內會就挑選項目的營運機構進行招標，並按公眾意見制訂出3項營運主題元素，包括「親、動及融」，期望營運機構能以創意建構出涵蓋上述元素的營運計劃，將中環街市打造成舒適可親、具動感活力，及和諧共融的新地標。

韋指出，首階段的復修及加固工程上月初進入最後階段，現時已拆除建築棚架，接下來是安排消防處及屋宇署驗收消防系統和街市大樓。他預計，街市2樓連接半山行人扶手電梯至恒生銀行總行的24小時行人通道，翻新後最快可於下月投入運作，而街市大部分樓面及設施可於明年下半年起率先開放。至於餘下德輔道中外牆新立面的建造工程，將會在2022年完成及開放。

他提到，中環街市已有逾80年歷史，其結構已受很大程度侵蝕而出現破損，團隊採用較輕盈的「纖維增強聚合物復合材料」作為修葺及加固物料，以增加關鍵構件的承重能力。至於歷史保育方面，韋指團隊已盡力保育每一類型食品的攤檔，惟大多檔口結構殘缺不全，只能保留13個檔口。另外，街市部分建築工藝已被淘汰甚至接近失傳，例如主樓梯所採用的「上海批盪」，建議市民未來可留意有關建造工藝。

他表示，該局多年來投放超過22億港元於純保育活化項目，中環街市項目的建築支出已佔5億港元，認為隨着多個大型活化項目陸續落成和啟用，標誌着局方肩負舊區更新的使命，強調有關項目不會附帶其他發展收入，日後營運的租金收入亦只會以收回日常保養和管理成本作原則。