確診者曾到25間餐廳 多間快餐店上疫榜
2020年08月02日 11:24
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再増25間餐廳有確診者曾光顧，包括麥當勞。
新冠肺炎蔓延多區，衞生防護中心昨晚(1日)更新確診者曾到訪過的地方，再多25間餐廳上榜，包括多間快餐店，例如麥當勞、大家樂、大快活等。油尖旺區亦有多間食肆上榜，包括九龍餐室、昆輝大廈Paisano's Pizzeria、洪師傅牛肉麵、金滿樓等。
「新增確診者到訪餐廳名單」
●北角康澤花園 麥當勞
●北角威德閣 半島冰室
●藍田啓田大廈 譚仔雲南米線
●藍田麗港城商場 一粥麵
●觀塘樂華商場 麥當勞
●黃大仙鳳德商場 大快活
●黃大仙鳳德商場 翠河餐廳
●尖沙咀樂輝商業大廈 九龍餐室
●尖沙咀香港基督教青年會 Mall Café
●尖沙咀昆輝大廈 Paisano's Pizzeria
●旺角健峰保險大廈 金滿樓
●旺角銀座廣場 洪師傅牛肉麵
●旺角雅蘭中心 樂天皇朝
●香港嘉里酒店 Bong–意大利餐廳
●九龍城東頭邨 彩翠軒海鮮酒家
●荃灣南豐紗廠 新大光燈
●荃灣荃德花園 今福上海美食坊
●荔枝角美孚新邨第四期 京都薈
●大圍美林商場 海港燒鵝海鮮酒家
●大埔昌運中心商場 麥當勞
●大埔新達廣場 大家樂
●大埔昌運中心商場 Here
●港鐵大圍站 大快活
●屯門明偉大樓 坤記粥店
●屯門三聖熟食中心 南記海鮮飯店
資料來源：衞生防護中心
《香港疫慌》專頁: http://hk.on.cc/fea/hkdisease