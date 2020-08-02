確診者曾到25間餐廳 多間快餐店上疫榜

再増25間餐廳有確診者曾光顧，包括麥當勞。

新冠肺炎蔓延多區，衞生防護中心昨晚(1日)更新確診者曾到訪過的地方，再多25間餐廳上榜，包括多間快餐店，例如麥當勞、大家樂、大快活等。油尖旺區亦有多間食肆上榜，包括九龍餐室、昆輝大廈Paisano's Pizzeria、洪師傅牛肉麵、金滿樓等。

「新增確診者到訪餐廳名單」

●北角康澤花園 麥當勞

●北角威德閣 半島冰室

●藍田啓田大廈 譚仔雲南米線

●藍田麗港城商場 一粥麵

●觀塘樂華商場 麥當勞

●黃大仙鳳德商場 大快活

●黃大仙鳳德商場 翠河餐廳

●尖沙咀樂輝商業大廈 九龍餐室

●尖沙咀香港基督教青年會 Mall Café

●尖沙咀昆輝大廈 Paisano's Pizzeria

●旺角健峰保險大廈 金滿樓

●旺角銀座廣場 洪師傅牛肉麵

●旺角雅蘭中心 樂天皇朝

●香港嘉里酒店 Bong–意大利餐廳

●九龍城東頭邨 彩翠軒海鮮酒家

●荃灣南豐紗廠 新大光燈

●荃灣荃德花園 今福上海美食坊

●荔枝角美孚新邨第四期 京都薈

●大圍美林商場 海港燒鵝海鮮酒家

●大埔昌運中心商場 麥當勞

●大埔新達廣場 大家樂

●大埔昌運中心商場 Here

●港鐵大圍站 大快活

●屯門明偉大樓 坤記粥店

●屯門三聖熟食中心 南記海鮮飯店

資料來源：衞生防護中心