發展局創6500短期職位　下月底有3500人上班

疫情下不少行業收入減少，無奈裁員以節省營運成本。政府則在「防疫抗疫基金」下推出創造職位計劃，未來兩年在公營及私營機構創造約3萬個有時限的職位，增加就業機會。其中發展局及其轄下部門，如機電署、渠務署、土木工程拓展署、屋宇署、水務署等，合共創造逾6500個短期職位，預計至9月底，約3500人將陸續上班。

發展局局長黃偉綸在網誌表示，該局及其轄下部門，如機電署、渠務署、土木工程拓展署、屋宇署、水務署等，合共創造逾6500個短期職位，包括政府職位，以及透過現行合約或新合約安排，向顧問公司或承建商採購服務，當中涵蓋不同工種、技能和學歷要求，為專業人士、技術和後勤人員，以至應屆畢業生提供工作機會。

黃介紹在「防疫抗疫基金」下聘請的兩名新員工，其中現職機電署宣傳主任的何梓欣原本在一間中小企擔任助理經理，但公司受疫情影響要裁員。她在失業期間曾寄出約300封求職信，很多公司都不願花錢增聘人手，令失業人士更難找到工作。她現時主要協助同事處理文書工作，以及推行工作坊，為署方制訂短期和長期目標，為市民提供更好的服務。

另外，剛畢業於香港大學英文系的陳俊華亦表示，疫情下很多公司不再請人，甚至裁員、凍薪，但畢業不足一個月，便找到機電署宣傳助理的工作，感到很幸運。他現時的主要工作是參與編輯有關規管鐵路服務的手冊，介紹機電署鐵路科的服務和運作。

機電署工程師周國傑表示，聘得新同事可分擔部門繁重的工作，部門亦會盡量給予機會，讓他們多了解部門的運作，更希望在得到基本的訓練後，有助他們日後事業發展。