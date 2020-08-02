內地先遣隊今抵港助檢測　陳肇始：冀為高風險群組再檢測

陳肇始指，老人院疫情一再爆發，正考慮為此群組的人再檢測。

新冠肺炎疫情失控，中央政府應港府要求派員赴港協助進行病毒檢測，7名「先遣隊」今(2日)抵港，食物及衞生局局長陳肇始在電台節目表示，內地方面提供協助後，可擴大檢測量，預計會為老人院工作人員等高風險群組檢測多次，至於會否推行全民檢測，陳則指會小心考慮和研究檢測對象的優次。

陳肇始指，社會上有更多高風險群組，當局希望盡快為他們做病毒檢測，她又指很擔心老人院疫情一再爆發，正考慮為此群組的人在首次檢測的7日後，多做一次檢測，惟此做法需要很大的檢測量，相信內地幫助後，可以大大擴大檢測量。被問到會否進行全民檢測，她則指會小心考慮不同群組的檢測優次。

醫管局行政總裁高拔陞亦指，社區檢測增加，可紓緩醫管局的檢測壓力，冀盡快逐步為新入院的內科病人做檢測，以達致「早測試、早隔離」。至於昨日啟用的亞洲國際博覽社區治療設施，高則指，設施運作大致順利，希望可以加快流程，短期內協助更多病人。他估計，本周可接收更多病人，將能減少確診病人等候入院的時間，但亦要視乎每日確診數字上升的速度。

高又指，亞博主要接收病情較穩定的病人，需要隔離多於治療，在醫療及人手上的需求也不會太高。對於是否需要派外援協助，高強調，當局在過去半年亦吸取更多應變經驗，有信心即使多開幾個亞博，醫管局亦能應付。