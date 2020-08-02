2人住戶明起可申請「N無津貼」　金額9000元

關愛基金今日(2日)宣布，「非公屋、非綜援的低收入住戶一次過生活津貼」項目，將於明日(3日)起，開始接受俗稱「N無人士」的2人住戶申請，津貼金額為9000港元，至於入息及租金上限分別為2.2萬港元及1.1萬港元，截止日期為11月30日。

所有住戶成員均為60歲或以上長者的住戶，或所有住戶成員均為24歲或以下青年的住戶或無家者，可分別到長者服務單位，或青少年服務單位和接受無家者申請的服務單位遞交申請。

合資格的申請住戶可於明日起，以郵寄方式或親身到就近居住地區協助推行項目的服務單位遞交申請表，部分服務單位亦設有投遞箱，由於新冠肺炎疫情關係，基金建議申請人以郵寄方式遞交申請。

秘書處及服務單位會審核每份申請，包括核實資格及查閱所遞交的證明文件，並會抽查部分申請進行家訪/入息審查。在審批申請後，秘書處會向申請人發出申請結果通知信，並會向合資格的住戶以銀行轉帳或抬頭支票方式發放津貼。

截至7月30日，基金秘書處接收了約有6000個1人住戶遞交的申請，秘書處正處理有關申請。至於3人住戶及所有住戶，可分別於9月1日及10月5日起，至11月30日期間申請。