立會1年真空期　譚耀宗指未必要人大釋法　愈少改動愈好

全國人大常委會將於本月8日至11日在北京舉行，有機會討論港府押後立法會選舉相關問題。全國人大常委譚耀宗今早(2日)出席節目時指，十分贊成在會議內討論因押後換屆立會選舉導致出現一年「真空期」的處理方法，認為問題不難解決，稱大體上將會按照立法會的原有模式運作，且改動愈少愈好。

譚贊成在全國人大常委會內討論立法會「真空期」的處理方法，認為可及早幫助港府安排相應措施，又指香港現有法律其實亦可處理「真空期」，但難免受到司法覆核挑戰，而人大可提供堅實法律基礎，加上「真空期」毋須人大立法處理，認為不會太複雜。

有消息指，其中一個可行方法是將現任議員延期1年，但4名競逐連任的議員包括公民黨郭榮鏗、楊岳橋、郭家麒和專業議政梁繼昌，早前被選舉主任裁定提名無效，被質疑可否處理「真空期」的工作。譚坦言是「尷尬位」，指雖然港府認為現任議員延期和提名無效要分開處理，但人大常委會會全面評估，相信市民會尊重人大決定。

被問到難以評估1年後的疫情狀況，港府是否需改善選舉機制？譚指本港現時的選舉制度沿用驗證身份證後從名單劃線，形容是「原始方法」，他認為改以電子方式會更快、更準確。他又指，部分居於內地的選民與香港只有「一河之隔」、經常兩地走，港府要根據社會及環境變遷改善選舉制度，不可剝奪有關市民的投票權。