國泰設蓋章要求累外傭無法登機　被轟後跪低撤回

因管理不善而從全球最佳航空公司排名跌出三甲的國泰航空，早前要求外傭需帶同化驗所或醫療機構獲當地政府承認的文件，到當地衞生部蓋章才可登機，令大批傭工無法如期到港，本地僱主或因機票及酒店等難以退款而損失逾萬港元。國泰發言人今（2日）表示，理解旅客在遞交其中一份政府當局證明文件方面的困難，已與香港衞生當局澄清，自7月31日起有關證明文件可不用蓋章。

香港僱傭代理協會主席張結民早前透露，不少菲傭自上月25日起無法登上航班，質疑國泰或因懷疑檢疫文件的真偽，而提出額外要求。惟他認為，檢疫文件上已有當地衞生部的簽署作實，加上菲律賓航空並無相關額外要求，坦言不明白國泰為何不接受，質疑其多此一舉。

根據港府宣布的防疫措施，自上月25日開始，印尼及菲律賓的外傭到港，須在辦理登機手續前出示72小時內無染疫醫生證明、化驗報告正本、化驗所或醫療機構獲該政府承認或核准的函件、及在香港酒店預訂房間的確認書，方能登機和入境香港。