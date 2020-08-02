禁聚令收緊首個周日　外傭懶理續聚集中環

新冠肺炎疫情再爆發，港府推出「2人禁聚令」，禁止於公眾地方進行多於兩人的群組聚集。新例推出後迎來第1個周日，東網記者今早(2日)11時，到中環多個外傭聚集熱點視察，發現不少外傭均沒有遵守法例，多人聚集場景隨處可見。

中環皇后像廣場早上人頭湧湧，部分外傭三五成群聚集，更沒有保持社交距離。有人戴面罩談天，亦有人拉低口罩進餐及吸煙。有保安在場觀察情況，惟未見進一步行動。

在遮打道、歷山大廈旁亦有不少外傭聚集，更搭起了數個帳篷擺放物資，猶如一個小型村落。大批外傭在帳篷旁休息，有人用紙皮作隔板，但只有小量外傭以兩人為限坐在紙皮上，部分甚至無戴口罩。

另外，環球大廈旁有4名警員在場，並拉起寫有「護自護人 減少社交接觸」字句的易拉架，亦有外語廣播，提醒違反禁聚令的罰則。惟記者在場觀察15分鐘，僅有兩名警察曾巡視並出言提醒人群不要聚集及吸煙，但無發告票。

至於旺角花園街行人天橋同樣有大量外傭聚集，但明顯比平時少約2成。現場所見，大部分外傭沒有遵守2人禁聚令，亦有人無戴口罩。有職員在場派發傳單，提醒外傭戴口罩，另亦有食環署人員到場巡視，阻止外傭擺賣，惟他們指禁聚令由警方執行，與他們無關。

市民廖先生與太太路過，均指擔心外傭聚集增加傳播風險，冀她們能遵守禁聚令，分開坐，以免出現外傭群組。