政黨9人請願不滿內地檢測隊來港　遭警告違禁聚令

新冠肺炎持續擴散，內地核酸檢測支援隊的先遣隊今日(2日)到港，協助核酸檢測工作，並有消息稱檢測人員將為港人作免費「全民檢測」。9名新民主同盟的成員今早到醫院管理局請願，對港府請求中央派內地支援隊感不滿，認為全民檢測會適得其反，加重香港醫療系統負擔。另外，請願人士疑違反2人禁聚令，警方一度發出口頭警告，之後再記錄涉嫌違例者個人資料。

新民主同盟成員之一、荃灣區議員譚凱邦表示，現時並未有專家支持全民檢測，認為請求中央派內地人員協助全港市民作檢測，是不可行及倉卒的決定，亦會耗用更多的資源及加重醫護人員的負荷，成本效益相當低，認為香港應利用有限的資源，集中檢測高風險群組。

譚又指，香港公私營醫院及診所已有足夠的資源，為所有高峰險群組及地區作檢測，質疑香港是否還需要內地的支援，又擔心內地支援隊會將病人的深喉唾液及DNA樣本移送內地，港府無法監管病人的私隱。他續指，醫管局未能成功調配資源，令醫護人員的士氣低落，認為局方應重整人手安排。

另外，油尖旺區議員朱慧芳留意到，華大基因疑在網上招聘檢測人員來港為市民作深喉唾液測試。她認為檢測人員需具備充足經驗及在高壓環境下工作，並指驗取深喉唾液樣本是一個醫療程序，且危險性大，擔心網上招募的內地人員未接受過香港的培訓，及言語上不通，會令香港的醫療系統更為不勝負荷，亦會浪費時間去配合內地檢測人員。