粵澳兩地牌入境珠海名額增至1400個　可於廣東全省行駛

澳門新冠肺炎疫情有所緩和，珠海疫情防控指揮部今日(2日)公布，將調整珠澳口岸粵澳兩地牌車輛通關措施，每天開放額度明日(3日)起增加至1400個，有效期為7天。澳門新型冠狀病毒感染應變協調中心表示，有關申請會經澳門政府審核，再由珠海市確認後納入名單，而車輛入境後行駛範圍由大灣區9市擴大至廣東全省，並採取通關車輛分流措施，限於指定口岸出入境，而車輛名額安排及指定通關口岸將由兩地政府共同商定。

配額登記方面，協調中心指今日仍可預約本月9日的配額，但預約額度仍為700個。而由明日10時起，將開放預約周二至周四(4日至6日)額外增加的700個配額，3天合共2100個。當以上名額額滿後，將繼續開放本月7日至9日額外增加的700個配額，3日合共2100個。其後將適時開放預約本月10日及11日的配額，每日各1400個。至於本月12日後的配額數量，珠澳雙方將根據放寬措施的執行情況而商定。

澳門當局提醒，曾經獲批配額的車主如欲再度申請配額，需留意申請的日期不可與之前已獲批的日期重疊。