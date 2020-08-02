教育局推中學教師境外進修計劃　為期2個月冀加深專業發展

教育局自2017/18學年開始推行「在職中學教師帶薪境外進修計劃」（i–Journey），至今已經有150名教師參與。進修假期為期約兩個月，包含體驗境外學習課程及駐校活動，個人專題研究及實踐創新的校本計劃，期望教師能為學與教注入了活力及創意，為教師專業發展開拓更深、更廣的路向。課程完結後，部分教師會在下一學年實踐其研究計劃。

教育局首席助理秘書長（專業發展及培訓）容寶樹在「局中人語」指，「i–Journey」的「i」代表3個元素，包括探究（inquire）、啟發（inspire）及影響（impact）。教師按自己的興趣及課程主題，包括「跨學科學習及開拓與創新教育」、「照顧有特殊教育需要學生」、「STEM教育」及「評估素養」等，訂定個人研究計劃，並以校本在校試行。

參與的個別教師與當地學者及教師結成研究夥伴，其成果更曾奪得教育獎項，而部分學員則於國際教育會議中發布有關研究論文。在眾多研究主題中，容指樂見不少別具心思的項目，例如「無人機在跨學科學習及創新教學上的應用」、「STEM太空挑戰」等。

為期約5星期的境外學習之旅當中，學員在知名大學學習最新的理論及教學法，如芬蘭的「21世紀下的創造力」、澳洲的「融合教育課程及評估」、英國的「STEM教育中的問題為本學習」、新加坡的「STEM課堂」等。此外，學員亦會進行充實的駐校體驗活動，更有機會與當地教師共同備課及協作教學。

容指，印象最深刻的是參與英國的TeachMeet，不同學校教師定期聚會，圍繞教學主題討論交流，體會濃厚的專業發展氛圍；而新加坡的教師則善於利用生活例子，指導學生進行STEM的探究。學員們都認為這些經歷，能激發他們思考如何借鏡當地良好的教學方法及課程實踐例子。

境外學習課程完結後，參與教師會繼續在本地大學導師及資深校長的專業指導下，總結學習成果、修訂及推行校本計劃或研究方案。他們會開始另一段學習歷程，就是在下一個學年實踐其研究計劃，帶動專業發展的文化。

原定第三期於2019/20學年在英國、澳洲及芬蘭舉行的「i-Journey」課程，因應新型肺炎疫情發展，延期至2020/21學年舉行，現時正進行第四期的籌備工作。