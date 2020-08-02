倡推禁足令盡快遏止疫情　餐廳經理：長痛不如短痛

香港新冠肺炎疫情持續，政府推出加辣版防疫措施，包括實施「兩人禁聚令」、強制市民於室內及室外的公眾地方戴口罩等。新措施推出後迎來首個周日，東網記者今午(2日)1時到銅鑼灣視察，發現人流不多，市道頗為淡靜，有餐廳經理指政府收緊禁聚令後生意慘淡，雖然有補貼支援，但疫情未緩和生意難好轉，建議政府索性推行「禁足令」盡快解決疫情，亦有市民表示已減少外出次數，收緊禁聚令對其影響亦不大。

銅鑼灣大部分餐廳午市只有數枱客人，僅有幾間食肆有人排隊。茶餐廳經理莫小姐表示，今天是自疫情爆發至今，生意最差的一個周日，認為近期每天均有逾百宗確診個案，市民都無心情及不敢在周末逛街消費，反而平日生意稍好，因為至少附近的上班族會來買外賣，惟外賣亦只有數千元生意，未能拉上補下。

她續指，雖然港府已取消全日禁堂食，但估計單是實施「兩人禁聚令」亦令生意下跌不少。被問及會否希望政府增加對餐飲業的補貼，她認為即使增加補貼，但疫情一日未止生意仍難有好轉，建議政府推行「禁足令」，直言長痛不如短痛，盡快解決疫情。

另外，時代廣場人流同樣不多，與昔日假日人頭湧湧的場景截然不同。市民譚先生表示，疫情下已減少與朋友相約外出，故「兩人禁聚令」對其影響不大，又指今天剛好有要事辦，所以才順道與女友出門拍拖。其女友楊小姐亦指，平時一周至少會外出數天，現時已減少至兩周一次，而今天久違地到市區卻發現人流比之前少很多。

市民周先生則表示，在「兩人禁聚令」下「出街都要數下人頭先」，有點麻煩，但疫情下都沒有辦法，惟有互相遷就。