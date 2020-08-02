網民熱話：公屋升降機按掣驚現鞋底印　街坊：點解可以咁自私？

新冠肺炎在第三波疫情下，人人外出時都加倍注意衞生，不過有些人卻選擇「乾淨自己，污糟別人」。近日有網民就上載一張屯門公屋升降機按掣照片，照片中按掣中竟出現一個大大的鞋印，懷疑有人「以腳代手」按升降機掣。事主怒斥其行為自私外，更提醒街坊按掣前，先要望清楚。

事主日前在Facebook群組「真.屯門友」貼出這張照片，事主聲稱住在屯門湖景邨，近日發現有街坊疑不想接觸公共設施，在撳升降機按掣時，竟以腳代手，令按掣上出現一個大大鞋印，事主怒斥這些人行徑自私，為求自己衞生，卻罔顧他人。最後更溫馨提示街坊，「按鍵之前真係要睇清楚」。

事件亦引來網民狠批，有人直指對方是「缺德」、「自私精」、完全沒有為其他住客着想，有人更表示現時外出要按動一些按鈕，都會噴一噴消毒酒精才放心。

網民有話說

Jason Tam：升降機污糟過交通工具

Cathy Lai：唔止撳𨋢，仲有好多人用腳開門

Jackie Chan：睇cctv搵番佢出嚟

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