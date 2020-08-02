啟用首日即擺烏龍　女子被誤當確診者送往亞博館治療

新冠肺炎持續擴散，亞洲博覽館社區治療設施昨日(1日)中午12時正式啟用，接收18至60歲、病情較輕微的新冠肺炎確診病人，惟啟用首日即擺烏龍。醫管局公布，昨午竟有一名非確診者，被誤送往亞博館。

醫院管理局總行政經理(病人安全及風險管理)何婉霞表示，昨午4時，局方根據入院名單安排一名女士入住亞博館，晚上10時醫生核實資料時，發現該女士沒有陽性確診紀錄，醫生今早(2日)評估後核實她並非確診者，並轉送瑪嘉烈醫院檢查及作病毒測試，其檢測結果亦呈陰性。何稱該名女士一直留在獨立病格，沒與其他病人有接觸，期間有戴口罩。

何指，事件發生後已即時檢視入院流程，包括加強核實確診人士化驗結果的名單。她又解釋亞博館是新的運作模式，程序趕急且有十分多病人需要處理，但明白這些都並非藉口，會認真檢討整個流程。

另外，何婉霞指亞博館社區治療設施啟用至今日中午，共有31名病人轉送該處。