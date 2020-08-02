將軍澳屋苑浴室磨砂玻璃變透光牆　住戶身影一覽無遺

將軍澳近年有不少新屋苑陸續落成，當中包括康城港鐵站對面的將軍澳「峻瀅」。惟有市民反映，部分單位的浴缸旁一幅約5呎乘4呎的磨砂大玻璃，因磨砂不足導致玻璃變成透光牆，住戶沐浴時有機會被其他住戶飽覽其身影，私隱度成疑。有住戶坦言，玻璃透光問題在屋苑落成時已引起討論，管理處更貼出通告提醒住戶，惟有多名住戶反映不知悉有關問題。東網正向發展商查詢。

東網記者今日(2日)到現場視察，住在屋苑二期二座A室的蔡先生表示，自己居住的單位浴室正是採用磨砂大玻璃，相鄰的單位亦同樣。他指當初磨砂玻璃打砂不足，導致住戶洗澡時容易「透到影」。他又稱當時執漏時，已要求發展商加厚磨砂玻璃，又形容「新樓好多時都係咁」，並稱玻璃加厚後沒再出現相關問題，周遭不少住戶都有落窗簾或加厚玻璃，情況不算嚴重。

同樣住在二期二座的鄭先生指，單位大廳望向三座三房單位浴室，入黑時可望到對面住戶沐浴的身影，惟黑影並不清晰，自己亦不會故意張望，又指不少住戶已用窗簾遮蓋，相信問題不大。他續稱，早前管理處曾發通告提醒住戶有關問題，建議住戶可放置適當的遮掩物品，如不透光窗簾。另有多名住戶反映居住單位為黑廁(即無窗間隔)或並非採取磨砂玻璃，並表示清楚相關問題。住在二期的呂太則指自己從沒聽過相關問題，家中望出去亦未見任何住戶沐浴的身影。

資深驗樓師賴達明稱曾到訪涉事住宅驗樓，他認為該問題屬設計上的失誤，影響住戶私隱度，情況不理想。他指發展商為增加採光度，將浴室的玻璃改做磨砂玻璃的情況不算罕見，其他私人屋苑亦有類似問題，令住戶洗澡情況被一覽無遺。他認為發展商考慮未必充足，建議住戶可自行封起該磨砂玻璃或用膠紙加厚。

涉事的屋苑共分為兩期發展，合共有9座、每幢45層高的住宅，屬十字形設計，1梯8伙，合共提供2600多伙2房及3房單位。當中一期共6座大廈呈L形排列，而二期的3座大廈則一字型排開。翻查屋苑平面圖則及單位內的樓盤照片，發現除二期單位外，該屋苑的一期樓宇中，最少有20款單位、涉及800多戶的浴室同樣潛在走光危機，當中大部分為大單位。